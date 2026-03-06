Miwon Specialty Chemical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Miwon Specialty Chemical hat am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3154,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Miwon Specialty Chemical 2795,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Miwon Specialty Chemical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 126,13 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 12662,00 KRW. Im Vorjahr hatte Miwon Specialty Chemical 11164,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Miwon Specialty Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 532,12 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 509,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,49 Prozent gesteigert.

