Miwon Specialty Chemical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Miwon Specialty Chemical präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5866,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4060,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Miwon Specialty Chemical im vergangenen Quartal 147,71 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Miwon Specialty Chemical 128,40 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at