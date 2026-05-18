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18.05.2026 06:31:29
Miwon Specialty Chemical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Miwon Specialty Chemical hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 4466,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Miwon Specialty Chemical noch ein Gewinn pro Aktie von 3374,00 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 141,27 Milliarden KRW gegenüber 137,87 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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