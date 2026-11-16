16.11.2026 06:31:29

Miwon Specialty Chemical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Miwon Specialty Chemical lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3676,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 161,85 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 133,32 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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