Miwon Specialty Chemical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Miwon Specialty Chemical äußerte sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 1315,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Miwon Specialty Chemical 16,00 KRW je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 117,69 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Miwon Specialty Chemical einen Umsatz von 116,03 Milliarden KRW eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 11717,00 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 10906,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,31 Prozent auf 492,37 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 476,58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at