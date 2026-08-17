Miwon Specialty Chemical legte Quartalsergebnis vor

Miwon Specialty Chemical äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 6849,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Miwon Specialty Chemical 2458,00 KRW je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162,83 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Miwon Specialty Chemical einen Umsatz von 134,81 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at