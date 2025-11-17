Miwon Specialty Chemical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Miwon Specialty Chemical hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Miwon Specialty Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3676,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2479,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 133,32 Milliarden KRW gegenüber 128,58 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at