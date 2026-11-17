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17.11.2026 06:31:28
Miwon Specialty Chemical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Miwon Specialty Chemical präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 940,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3914,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Miwon Specialty Chemical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 153,87 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 128,20 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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