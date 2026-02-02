mixi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

mixi gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

mixi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 85,66 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 75,44 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 49,00 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,53 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at