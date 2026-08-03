mixi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

mixi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 89,47 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei mixi noch ein Gewinn pro Aktie von 20,92 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,07 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 31,32 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at