mixi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

mixi äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 62,06 JPY. Im Vorjahresviertel hatte mixi 51,99 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat mixi 48,95 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at