mixi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

mixi äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 51,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 43,09 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,78 Prozent auf 36,11 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at