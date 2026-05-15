Miyairi Valve MfgCo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Miyairi Valve MfgCo hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 JPY, nach -0,090 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,91 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,70 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,26 JPY. Im letzten Jahr hatte Miyairi Valve MfgCo einen Gewinn von -1,550 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,81 Prozent auf 7,04 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at