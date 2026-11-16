Miyairi Valve MfgCo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Miyairi Valve MfgCo hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,49 JPY. Ein Jahr zuvor waren 0,150 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Miyairi Valve MfgCo mit einem Umsatz von insgesamt 2,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 33,82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at