Miyairi Valve MfgCo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Miyairi Valve MfgCo hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,63 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,11 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at