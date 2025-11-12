Miyairi Valve MfgCo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Miyairi Valve MfgCo präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,320 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,59 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at