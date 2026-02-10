Miyairi Valve MfgCo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Miyairi Valve MfgCo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Miyairi Valve MfgCo ein EPS von 0,920 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,92 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at