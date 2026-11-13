MIYAJI ENGINEERING GROUP hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MIYAJI ENGINEERING GROUP stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 24,77 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 33,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at