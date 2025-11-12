MIYAJI ENGINEERING GROUP präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MIYAJI ENGINEERING GROUP stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33,13 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 57,16 JPY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 13,57 Milliarden JPY, gegenüber 20,41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,49 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at