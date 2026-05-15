MIYAJI ENGINEERING GROUP vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MIYAJI ENGINEERING GROUP ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MIYAJI ENGINEERING GROUP die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MIYAJI ENGINEERING GROUP 43,06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,74 Milliarden JPY – eine Minderung von 24,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,80 Milliarden JPY eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 123,09 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 181,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,18 Prozent auf 56,66 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 74,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at