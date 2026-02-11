MIYAJI ENGINEERING GROUP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MIYAJI ENGINEERING GROUP hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 55,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat MIYAJI ENGINEERING GROUP 12,61 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,83 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at