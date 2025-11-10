Miyakoshi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Miyakoshi hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,88 Prozent auf 141,0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Miyakoshi 293,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at