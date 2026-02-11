Miyakoshi: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Miyakoshi ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Miyakoshi die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Miyakoshi hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 25,21 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,56 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 80,0 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 67,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Miyakoshi 246,0 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at