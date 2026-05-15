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15.05.2026 06:31:29
Miyakoshi: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Miyakoshi hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -24,96 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Miyakoshi ein EPS von 0,480 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 7,0 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 96,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 214,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Miyakoshi hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 48,420 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 9,14 JPY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 391,00 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 62,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Miyakoshi 1,03 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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