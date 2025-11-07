Miyazaki Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Miyazaki Bank hat am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 174,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 106,66 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Miyazaki Bank mit einem Umsatz von insgesamt 20,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at