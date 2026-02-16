Miyazaki Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Miyazaki Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 216,48 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 190,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Miyazaki Bank mit einem Umsatz von insgesamt 21,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at