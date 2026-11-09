Miyazaki Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Miyazaki Bank gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 44,47 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Miyazaki Bank 37,96 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Miyazaki Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,30 Milliarden JPY im Vergleich zu 20,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at