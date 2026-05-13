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13.05.2026 06:31:29
Miyazaki Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Miyazaki Bank hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 43,95 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19,98 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,09 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,51 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Miyazaki Bank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 167,32 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 114,79 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 83,27 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Miyazaki Bank einen Umsatz von 78,18 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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