Miyazaki Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Miyazaki Bank hat am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 53,28 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 42,11 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,27 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Miyazaki Bank einen Umsatz von 20,39 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at