Miyoshi Oil Fat gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Miyoshi Oil Fat hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 68,16 JPY gegenüber 40,10 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,52 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,22 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at