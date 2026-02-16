Miyoshi Oil Fat öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Miyoshi Oil Fat hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 45,35 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Miyoshi Oil Fat 3,55 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 15,71 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,87 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 943,10 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Miyoshi Oil Fat ein EPS von 277,03 JPY je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 59,47 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 57,03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at