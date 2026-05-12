12.05.2026 06:31:29

Miyoshi Oil Fat präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Miyoshi Oil Fat hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,20 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 15,15 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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