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19.11.2026 06:31:28
Mizrahi Tefahot Bank legte Quartalsergebnis vor
Mizrahi Tefahot Bank stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,25 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mizrahi Tefahot Bank ein EPS von 5,71 ILS je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 6,94 Milliarden ILS, gegenüber 8,41 Milliarden ILS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,50 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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