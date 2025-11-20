Mizrahi Tefahot Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mizrahi Tefahot Bank präsentierte am 18.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,71 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mizrahi Tefahot Bank 5,52 ILS je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 8,41 Milliarden ILS – das entspricht einem Zuwachs von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,93 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

