Mizrahi Tefahot Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mizrahi Tefahot Bank ließ sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mizrahi Tefahot Bank die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 4,76 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mizrahi Tefahot Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 4,98 ILS in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,07 Milliarden ILS umgesetzt, gegenüber 6,27 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 5,02 ILS je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 3,66 Milliarden ILS gerechnet.

Redaktion finanzen.at