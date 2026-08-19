Mizrahi Tefahot Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mizrahi Tefahot Bank äußerte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 5,49 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mizrahi Tefahot Bank 5,60 ILS je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 8,99 Milliarden ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,89 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at