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16.11.2026 06:31:29
Mizuho Financial Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Mizuho Financial Group äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,86 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,25 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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