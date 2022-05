Mizuho Financial Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mizuho Financial Group hat am 16.05.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,046 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,084 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,68 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,31 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 4,12 Milliarden USD erwartet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,324 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Mizuho Financial Group ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 30,63 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 52,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,354 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 17,79 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at