Mizuho Financial Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mizuho Financial Group hat am 15.11.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mizuho Financial Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 68,92 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 53,31 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 561,88 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 33,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 842,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 64,29 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 505,00 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at