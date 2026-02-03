Mizuho Financial Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mizuho Financial Group präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 133,01 JPY gegenüber 114,29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2 211,97 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 5,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2 346,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at