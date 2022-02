Mizuho Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Mizuho Financial Group hat am 03.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 36,70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 54,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mizuho Financial Group 766,20 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 736,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 50,30 JPY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 523,00 Milliarden JPY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at