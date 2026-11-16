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16.11.2026 06:31:29
Mizuho Financial Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mizuho Financial Group präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 195,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 160,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Mizuho Financial Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2 367,03 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2 101,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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