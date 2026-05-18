Mizuho Financial Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mizuho Financial Group hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mizuho Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 14,38 Milliarden USD gegenüber 12,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,670 USD. Im Vorjahr hatte Mizuho Financial Group 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Mizuho Financial Group mit einem Umsatz von insgesamt 56,84 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -1,33 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at