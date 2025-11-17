Mizuho Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mizuho Financial Group hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,25 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 14,12 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at