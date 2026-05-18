Mizuho Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mizuho Financial Group hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Mizuho Financial Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 93,71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,56 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2 256,44 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 897,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 502,92 JPY gegenüber 350,20 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,46 Prozent auf 8 781,25 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 8 564,80 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at