Mizuho Financial Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mizuho Financial Group hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mizuho Financial Group 0,150 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,36 Milliarden USD – eine Minderung von 6,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,40 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at