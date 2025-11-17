Mizuho Financial Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mizuho Financial Group ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mizuho Financial Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 160,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mizuho Financial Group 109,21 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 101,28 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2 107,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at