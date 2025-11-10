MIZUHO MEDY: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MIZUHO MEDY hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 29,82 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 55,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 32,25 Prozent auf 2,25 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,32 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at