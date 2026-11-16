MIZUHO MEDY gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MIZUHO MEDY präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 39,54 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MIZUHO MEDY 29,82 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,70 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,25 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at