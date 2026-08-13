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13.08.2026 06:31:29
MIZUHO MEDY hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
MIZUHO MEDY hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MIZUHO MEDY in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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